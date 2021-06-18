В Великобритании рассказали о торговой катастрофе

Экспорт продуктов и напитков из Великобритании в Европейский союз за первые три месяца года сократился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года. Игроки рынка говорят о катастрофе для отрасли, пишет «Би-би-си».

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Поставки в ЕС рухнули на 47 процентов. Снижение произошло в основном по причине изменений в торговых соглашениях из-за Brexit, также пандемия была одним из факторов. Эксперты сказали изданию, что британские производители уже терпят огромные убытки.

По сравнению с первым кварталом 2019 года экспорт сыра снизился на 72 процента, продажи рыбы упали на 52 процента, шоколада — на 37 процентов. Больше всего пострадали торговые отношения с Ирландией — крупнейшим рынком для Великобритании. Экспорт сократился более чем на 70 процентов, поставки в Германию, Испанию и Италию упали вдвое.

На протяжении десятилетий Великобритания продавала Евросоюзу больше еды и напитков, чем остальной мир вместе взятый. Теперь же ситуация изменилась.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года. В январе 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил странам Европы новой торговой войной. Поводом для этого может стать юридическая коллизия вокруг поставок товаров в Северную Ирландию.

Соглашение о Brexit предусматривает, что Северная Ирландия получает двойной статус, одновременно оставаясь в составе Великобритании и таможенной территории ЕС. Из-за этого товары, попадающие туда из остальных частей королевства, проходят таможенный досмотр.