Валерия раскрыла свое отношение к Моргентштерну после скандала на премии «Муз-ТВ»

Российская певица Валерия впервые раскрыла свое отношение к рэперу Моргенштерну и заявила о «новой реальности» в российском шоу-бизнесе. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и Факты».

На вопрос журналиста об отношении к исполнителю после скандала на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» Валерия ответила: «Моргенштерн — артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса». «Я иногда вижу, как взрослые люди, едва звучит такая музыка (ни одного слова в песне не понять, никто из танцующих не знает, что за исполнитель звучит), все сразу подрываются танцевать. Звучат биты, грув, которые заставляют человека двигаться. Что-то в этом есть», — отметила она.

Певица также рассказала, что была уверена в том, что «волна дури» в российской музыке должна быстро закончиться, а она задержалась. «Это уже новая реальность. Раньше музыка была "хенд мейд". Для того чтобы записать пластинку, нужно было уметь петь, играть на гитаре, барабанах, басах и т. д. Скоро и песни исполнять будет искусственный интеллект. Иногда я думаю: "Господи, пусть лучше искусственный интеллект, чем..."Не буду называть фамилии», — призналась Валерия.

Артистка также предложила установить жесткий запрет на мат, на пропаганду наркотиков и насилия — на все то, что «влияет разлагающе на умы и чувства молодых людей».

Ранее на церемонии вручения премии Моргенштерн выскочил на сцену и потребовал, чтобы зрители решили, кто лучший исполнитель — он или певец Артур Пирожков. Тогда ведущая Ксения Собчак предложила решение: проверить рэпера на наркотики, так как, «судя по глазам», Моргенштерн его не пройдет. После очередной реплики о нечестном голосовании, рэпер завершил протесты нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену.