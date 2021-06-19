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Американский футболист отверг вакцины и заявил о готовности умереть от COVID-19

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Фото: Instagram

Игрок в американский футбол Коул Бизли, выступающий за «Баффало Биллс», опубликовал заявление, где отвергает вакцинацию от COVID-19. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний футболист заявил, что не намерен прививаться, несмотря на ограничения для невакцинированных игроков Национальной футбольной лиги (NFL). Протоколы безопасности обязывают непривитых футболистов носить маски, а также проживать в отелях. Бизли также отметил, что готов рискнуть и заболеть коронавирусом.

«Я лучше умру от COVID-19, но при этом уйду из настоящей жизни. Некоторым членам моей семьи недолго осталось. Мне важно сейчас быть с ними, несмотря на эти протоколы. Я уже не играю ради денег», — написал он.

Бизли выступает за «Баффало Биллс» с 2019 года. До перехода он защищал цвета «Даллас Ковбойс».

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