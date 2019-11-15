Игрок в американский футбол превратил шлем соперника в оружие

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Кливленд Браунз» Майлс Гарретт ударил квотербека «Питтсбург Стилерз» Мэйсона Рудолфа его же шлемом во время матча. В результате нападения на поле вспыхнула потасовка, передает «Би-Би-Си».

У футболистов возник конфликт после игрового столкновения. Гарретт повалил Рудолфа на газон, после чего ему удалось сорвать с его головы шлем. Он воспользовался экипировкой соперника как оружием и задел голову Рудолфа. Подоспевшие игроки «Стилерз» повалили Гарретта на газон, после чего началась потасовка.

Судья удалил Гарретта с поля. После матча 23-летний американец признал, что совершил ошибку. Комментатор встречи назвал инцидент «одним из худших эпизодов, что ему доводилось видеть в профессиональном спорте».

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NFL Update. Встреча завершилась победой клуба из Кливленда со счетом 21:7.

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