Первые выпускники программы по цифровым медиакоммуникациям завершили обучение

В Москве завершили обучение первые 100 выпускников совместной образовательной программы МГУ имени Ломоносова и АНО «Диалог» — «Цифровые медиакоммуникации в современном мире». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в субботу, 19 июня.

Как отмечается, в процессе обучения участники смогли актуализировать свои знания по широкому спектру тем, начиная от методов и инструментов интернет-аналитики и заканчивая онлайн-социологией и риск-менеджментом, а также пообщаться с ведущими экспертами и преподавателями в данной сфере. В общей сложности они прослушали 111 часов занятий по пяти профильным модулям.

«Мы приветствуем то, что ведущий российский университет совместно с экспертами отрасли из "Диалога" сформировали востребованный курс по цифровым медиакоммуникациям, реагируя на огромный спрос со стороны отрасли на качественные кадры. Надеюсь, что такие инициативы утолят кадровый голод, который государство и бизнес фиксируют сейчас в сфере digital», — заявила начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский в свою очередь также позитивно оценил итоги программы. «Обратная связь от наших студентов, если можно так назвать профессионалов, повышающих квалификацию, говорит о том, что потребность в этих знаниях сейчас была особенно высока. Надеемся, что такие программы, как эта, станут частью системного подхода к образованию в сфере интернет-технологий и медиакоммуникаций», — подчеркнул он.

Учащиеся очно и дистанционно посещали занятия до 19 июня 2021 года. В число спикеров программы вошли декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, заведующий кафедрой Экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Владимир Квинт, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По окончании образовательного курса студенты защитят дипломные проекты и получат документ о повышении квалификации.