Очевидица описала первые минуты после крушения самолета в Кемеровской области

Когда на место крушения самолета L-410 в Кемеровской области прибыли местные жители, они увидели разрушенное воздушное судно и разбросанных по сторонам парашютистов. О первых минутах после авиакатастрофы в беседе с «Пятым каналом» рассказала очевидица произошедшего Надежда Пунева.

Женщина призналась, что находиться на месте крушения было страшно. «Первое, что мы увидели, когда приехали — это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали. Мы сразу подбежали, чтобы оказать помощь тем, кому ее еще можно было оказать», — вспомнила она, описывая увиденное.

По ее словам, пострадавшие пребывали в шоковом состоянии и «ходили как не в себе». Она отметила, что один из них стонал, и ей показалось, что он получил серьезные травмы: местная жительница предположила, что он мог получить перелом позвоночника.

Крушение L-410 произошло утром 19 июня. Воздушное судно упало после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что девять из них погибли, однако позже местные власти опровергли данную информацию, уточнив, что жертвами стали четыре человека.