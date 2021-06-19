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На борту потерпевшего крушение L-410 оказались российский миллиардер и депутат

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк находился на борту самолета L-410, который потерпел крушения в Кемеровской области. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, бизнесмена госпитализировали, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, среди пострадавших оказался и муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг, отмечает «112». У него диагностирован закрытый перелом левой голени.

Крушение L-410 произошло утром 19 июня. Самолет упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что девять из них погибли, однако позже местные власти опровергли данную информацию, заявив, что жертвами стали четыре человека.

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей.

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