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Кемеровские власти опровергли информацию о девяти погибших при крушении самолета

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших при крушении самолета L-410 — по их данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе администрации региона добавили, что еще 15 человек пострадали. Четверо находятся в тяжелом состоянии, еще 11 — в состоянии средней степени тяжести.

О крушении самолета L-410 стало известно утром 19 июня. Изначально сообщалось о четырех погибших, однако позднее руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов заявил, что число жертв увеличилось до девяти.

Всего на борту находилось 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Как рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш, в самолете летели спортсмены из команд Кемеровской области и других регионов России, в том числе начинающие.

Самолет упал после взлета с аэродрома Танай в районе села Журавлево. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей. Как рассказал Барабаш, пилоты потеряли высоту на развороте, садились на неровную поверхность и столкнулись с землей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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