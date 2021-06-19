В России создали «убийцу» американских М1 Abrams

Новое поколение боеприпасов для гранатометов РПГ-7 не позволит М1 Abrams уходить с поля боя. О создании в России «убийцы» американских танков рассказывает РИА Новости.

Агентство отмечает, что новые боеприпасы для РПГ-7 стали эффективнее на 30 процентов, поскольку «прожгут броню толщиной до 600 миллиметров». «Отметим, что, например, у последних модификаций основного боевого танка США М1 Abrams почти метровая лобовая комбинированная броня, сбоку — 650 миллиметров», — говорится в публикации.

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Агентство напоминает, что ранее «в многочисленных военных конфликтах на Ближнем Востоке» М1 Abrams попадали под огонь гранатометов.

«Но, как правило, из-за недостаточной мощности боеприпасов полностью вывести машину из строя не получалось, и американские танкисты, хоть и на поврежденной технике, все же уходили с поля боя. Теперь это будет гораздо сложнее», — отмечается в материале.

Таким образом в РИА Новости прокомментировали сообщение «Ростеха» о начале серийного производства новейших выстрелов для гранатометов РПГ-7В2, использующих «нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника».