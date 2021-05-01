В США рассказали о «культовых» российских танках

Возможно, танк Т-72 не такой культовый, как Т-34, однако он «остался рабочей лошадкой во всем мире, несмотря на свой возраст», рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что советский (российский) Т-72 различных модификаций производится во многих странах мира и принял участие во многих конфликтах последних десятилетий.

Издание уверяет, что Т-72, созданный в 1970-х годах, стал недорогой и надежной альтернативой танку Т-64. 19FortyFive пишет, что всего в СССР было произведено около 18 тысяч танков Т-72 базовой версии, из которых Россия использовала около 9 тысяч.

Согласно публикации, используемый Россией Т-72Б3 оказался настолько усовершенствованной версией Т-72, что «может оставаться в строю еще долгие годы».

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В апреле 19FortyFive написало, что американский танк M1 Abrams превосходит советские Т-55, Т-62 и даже Т-72.

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на врио начальника 47-го военного представительства Дмитрия Репина, сообщил, что российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заверил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем, если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».