В США заявили о превосходстве M1 Abrams над T-72

M1 Abrams является лучшим американским танком, заявляет 19FortyFive.

Издание напоминает, что разработка M1 Abrams началась в 1970-х годах для обеспечения превосходства над советскими танками. Согласно 19FortyFive, даже спустя почти 40 лет после своего создания M1 Abrams, подвергшийся различным модернизациям, «считается одним из лучших танков в мире».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Американское издание утверждает, что M1 Abrams хорошо показал себя, в частности, в войне за освобождение Кувейта (1990-1991 годы). 19FortyFive пишет, что в ходе конфликта всего 18 танков были выведены из строя из-за боевых повреждений, еще девять были безвозвратно потеряны, причем ни один танкист не пострадал. Издание отмечает, что потери техники советского производства были намного больше.

«M1 Abrams превосходил советские танки Т-55, Т-62 и даже Т-72», — говорится в публикации.

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на врио начальника 47-го военного представительства Дмитрия Репина, сообщил, что российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заверил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем, если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».