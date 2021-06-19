Умер знаменитый советский генерал Иван Вертелко

Знаменитый советский генерал Иван Вертелко умер в частном пансионате «Академия долголетия» в подмосковном Сколково. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в субботу, 19 июня.

Вертелко было 94 года. Причина смерти не уточняется.

Иван Вертелко — участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей России. Удостоен множества военных наград, в том числе ордена Отечественной войны I степени, ордена Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медали «За боевые заслуги», медали «За взятие Кенигсберга» и других. В 1990-х годах генерал-полковнику было присвоено звание Героя Советского Союза.

Кроме того, именно благодаря Вертелко на вооружение армии был принят танк Т-72, который впоследствии стал самым массовым боевым танком второго поколения. Судьбу машины доверили Вертелко после крупных учений «Двина» в 1969 году, где отлично показала себя 3-я гвардейская танковая дивизия под его командованием.