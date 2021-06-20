Обвиняемый в убийстве американки под Нижним Новгородом арестован на два месяца

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве американки, арестован на два месяца. Об этом 20 июня сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Обвиняемый заключен под стражу до 15 августа.

Накануне 34-летнюю студентку из США Кэтрин Сироу нашли мертвой под Нижним Новгородом. Был задержан местный житель 1977 года рождения, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сообщалось, что он изнасиловал Кэтрин, а когда она сказала, что обратится в полицию, зарезал.

Бывший морпех и участница боевых действий Кэтрин Сироу приехала в Россию три года назад, училась в ННГУ имени Лобачевского и снимала квартиру.