Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей в России студентки из США

В Нижегородской области следователи совместно с представителями регионального главка МВД задержали подозреваемого в убийстве 34-летней студентки из США Сироу Кэтрин Илэйн, которая ранее пропала в России, а затем была найдена мертвой. Об этом в субботу, 19 июня, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, задержанным оказался житель Нижегородской области 1977 года рождения, который ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Уточняется, что он сотрудничает со следствием.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее 19 июня сообщалось, что пропавшую американку обнаружили мертвой. Женщина выходила на связь в последний раз 15 июня. Она написала матери, что едет в машине с незнакомцами. Последний раз телефон девушки регистрировался в поселке Линдо-Пустынь. После пропажи американки возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).