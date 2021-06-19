Появились подробности гибели пропавшей в России студентки из США

Найденная мертвой под Нижним Новгородом студентка из США Сироу Кэтрин Илэйн была изнасилована. Подробности ее гибели раскрыл телеканал RT со ссылкой на свой источник.

«Изнасиловал. Когда та сказала, что обратится в полицию, зарезал», — сказал собеседник RT.

Об исчезновении девушки стало известно 17 июня, 19 июня ее нашли мертвой. Известно, что 15 июня она написала матери, что едет на машине с незнакомцем. Последний раз ее телефон регистрировался в поселке Линдо-Пустынь. После пропажи девушки было возбуждено дело по статье 105 УК («Убийство»).

19 июня в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве американки. По данным Следственного комитета, им оказался местный житель 1977 года рождения, которого ранее неоднократно судили за тяжкие и особо тяжкие преступления. В ведомстве добавили, что мужчина сотрудничает со следствием.

О Сироу Кэтрин Илэйн известно, что она служила в армии морпехом и участвовала в военных действиях. По образованию она дизайнер и увлекалась живописью. В Россию она приехала три года назад и училась в НГУ имени Лобачевского. Как рассказал друг девушки, она хотела стать адвокатом и помогать иностранцам, но после трех лет обучения поняла, что российские законы очень сложные и система капитально отличается, после чего перевелась на филологию. Американка снимала квартиру на Бору, она жила на военную пенсию и иногда подрабатывала репетитором английского языка.