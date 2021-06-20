Американский политик снял БДСМ-видео и возгордился

В Twitter попало видео, на котором кандидат в городской совет Манхэттена Зак Вайнер (Zack Weiner) наслаждается сеансом садомазохизма. Политик позже прокомментировал слитые в сеть кадры. Об этом сообщает издание New York Post.

На видеозаписи Вайнер с кляпом во рту, неспособный говорить, подвергается пыткам со стороны женщины в кожаном костюме, которая поливает его воском и зажимает его соски прищепками.

В разговоре с изданием Вайнер подтвердил, что это был он на видео, и сказал, что кадры были сняты около 18 месяцев назад с его бывшей девушкой, которую он встретил во время вечеринки в честь Хэллоуина в 2019 году. Он отметил, что за видео ему не стыдно.

«Я горжусь тем, что я БДСМщик. Мне нравится БДСМ», — признался Вайнер. Он отказался назвать имя женщины, изображенной на видео, и сказал, что понятия не имеет, как вообще эти кадры появились в интернете.

Ранее стало известно, что российский подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии. Оперативники обнаружили в их квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее супруг — на его руках нашли следы от уколов.

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