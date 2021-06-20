Гитарист группы «Тату» умер от коронавируса

Гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K Максим Галстьян скончался. Об этом сообщается на официальной странице группы I.F.K в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти официально не называется. Однако музыкант Роман Хомутский на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал известие о смерти гитариста: «Живите здесь и сейчас, никаких "потом". Но берегите себя, друзья. Не игнорируйте болезненные симптомы, мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».

Ранее сообщалось, что российский актер Артем Анчуков, появившийся в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 40 лет после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила певица Татьяна Буланова.