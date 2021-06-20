В МИД рассказали о доставке вакцин для россиян за рубежом лично Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично возил вакцины от коронавируса для сотрудников дипмиссий за рубежом. Об этом РБК рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в Управлении делами (департаменте) МИД Алина Косаченко.

«Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину, и вице-премьер возил вакцину, потому что есть страны, куда просто не летали самолеты тогда», — сказала она. Чиновница добавила, что в результате было привито большинство работников в 82 заграничных учреждениях.

3 марта официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупреждала, что россияне не могут получить вакцину от коронавируса в посольствах за рубежом. Она пояснила, что дипмиссии не являются медицинскими центрами, а «чтобы осуществлять прививки, нужно обладать соответствующей базой».

В феврале Захарова отмечала, что вакцинация сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей проходит на основе принципа добровольности, персонал может выбрать альтернативную прививку. Дипломаты также учитывают возможность доставки российской вакцины в ту или иную страну или использования местных препаратов.