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В МИД рассказали о доставке вакцин для россиян за рубежом лично Лавровым

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично возил вакцины от коронавируса для сотрудников дипмиссий за рубежом. Об этом РБК рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в Управлении делами (департаменте) МИД Алина Косаченко.

«Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину, и вице-премьер возил вакцину, потому что есть страны, куда просто не летали самолеты тогда», — сказала она. Чиновница добавила, что в результате было привито большинство работников в 82 заграничных учреждениях.

3 марта официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупреждала, что россияне не могут получить вакцину от коронавируса в посольствах за рубежом. Она пояснила, что дипмиссии не являются медицинскими центрами, а «чтобы осуществлять прививки, нужно обладать соответствующей базой».

В феврале Захарова отмечала, что вакцинация сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей проходит на основе принципа добровольности, персонал может выбрать альтернативную прививку. Дипломаты также учитывают возможность доставки российской вакцины в ту или иную страну или использования местных препаратов.

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