В Западной Африке решили ввести единую валюту

Единую валюту решили ввести в нескольких странах Западной Африки. Об этом заявил глава Комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Жан-Клод Касси Бру, передает Reuters.

По итогам саммита организации была принята новая дорожная карта, согласно которой запуск единой валюты в 15 странах ЭКОВАС состоится в 2027 году. Отмечается, что на данный момент восемь стран этого региона имеют в качестве денежной единицы западноафриканский франк, а у остальных государств есть собственные валюты.

В декабре 2019 года члены ЭКОВАС и Франция достигли договоренности изменить механизм валютной зоны западноафриканского франка. Согласно ей, эта валюта переименовывается в эко, однако остается привязанной к евро. Западноафриканский франк был введен в декабре 1945 года на территории французских владений в Западной и Экваториальной Африке.

В 2020 году главный валютный стратег инвестбанка Absa CIB Майк Кинэн назвал африканскую валюту, которая может составить конкуренцию доллару. По его мнению, это южноафриканский рэнд.