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Самолет Каддафи вернули Ливии

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Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Самолет бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи вернули стране спустя более восьми лет. Все эти годы он проходил техобслуживание за границей, пишет издание Libya Observer.

Лайнер компании Airbus (A340-213) находился во Франции с августа 2012-го, а перед возвращением на родину его также отправили в Турцию — там прошел заключительный этап техобслуживания.

Лайнер вернули 20 июня, его встречал премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба и несколько других официальных лиц. Премьер заявил, что Франция фактически захватила самолет после свержения Каддафи, объяснив это финансовыми и административными проблемами. Однако теперь ливийская сторона оплатила всю сумму, в которую обошлось техобслуживание.

Дбейба подчеркнул, что возвращение самолета особенно важно для суверенитета Ливии: в связи с этим он пообещал вернуть еще 15 конфискованных судов. Теперь судьбу лайнера должны решать жители страны.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН назначил переходную исполнительную власть страны. Она должна править до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря 2021-го.


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