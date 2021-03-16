Правительство Ливии объединилось впервые за семь лет

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж официально передал властные полномочия президентскому совету и правительству страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Я передаю свои властные полномочия, укрепляя принцип мирной передачи власти», — подчеркнул он во время церемонии в штаб-квартире правительства в Триполи.

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Таким образом, формально в Ливии впервые за семь лет объединилось правительство. Его состав ранее утвердила палата представителей страны. Переходный кабинет министров состоит из 26 министров, двух заместителей премьер-министра, а также пяти государственных министров. Согласно достигнутым договоренностям, его члены не должны были занимать посты в предыдущих правительствах Ливии.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. На востоке, в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.

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