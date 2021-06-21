Российским банкам предсказали рекордную прибыль

Банк России допустил, что в 2021 году кредитные организации добьются рекордного финансового результата в два триллиона рублей, отмечается в обзоре «О развитии банковского сектора», размещенном на сайте регулятора.

В ЦБ предсказали, что чистая прибыль банков составит два триллиона рублей вместо ожидаемых 1,5-1,7 триллиона. Отмечается, что доход кредитных организаций в мае 2021 года вырос на семь процентов по сравнению с апрелем, до 216 миллиардов рублей. За первые пять месяцев этого года прибыль банков почти достигла одного триллиона рублей.

«Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз», — подчеркнули в ЦБ. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году: тогда этот показатель составил 1,7 триллиона рублей. Однако около четверти этой суммы стала «бумажной», поскольку она возникла из-за перехода банков на новую форму отчетности.

Ранее сообщалось, что российские банки рекордно заработали за последние девять лет. Совокупная прибыль банковского сектора в марте 2021 года составила 205 миллиардов рублей, что на 7,8 процента больше аналогичного показателя годом ранее (190 миллиардов) и на 22 процента больше результата февраля (168 миллиардов).