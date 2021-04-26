Российские банки рекордно заработали

Российские банки в марте 2021 года заработали рекордную за последние девять лет прибыль, следует из профильного обзора, опубликованного на сайте регулятора.

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Совокупная прибыль банковского сектора в марте составила 205 миллиардов рублей, что на 7,8 процента больше аналогичного показателя годом ранее (190 миллиардов) и на 22 процента больше результата февраля (168 миллиардов).

Рекордная с 2012 года прибыль стала возможна, даже несмотря на отмену с 1 апреля льгот от ЦБ (вводившихся в рамках борьбы с коронавирусом) в части создания резервов на возможные потери по ссудам. Аналитики опасались, что многим кредитным организациям придется нарастить резервы, что приведет к дополнительным расходам и, как следствие, к снижению прибыли. Однако, отмечает ЦБ, большинство банков создали резервы заблаговременно, что позволило избежать колебаний прибыли.

За первый квартал 2021 года (с января по март) отечественные банки получили 578 миллиардов рублей прибыли, что означает рост на девять процентов по сравнению с началом 2020-го. Главными причинами стали увеличение чистого процентного (на 70 миллиардов рублей) и комиссионного (на 36 миллиардов) доходов.