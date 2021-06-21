Бармен нашел хитрый способ спасти девушек от приставаний назойливого мужчины

Во Флориде, США, бармен по имени Макс Гутьеррес (Max Gutierrez) спас девушек от приставаний назойливого мужчины с помощью хитрого способа. Об этом сообщает издание New York Post.

Американка Тринити Алли (Trinity Allie) отдыхала в баре с подругой, когда к ним начал навязчиво приставать мужчина. Гутьеррес заметил, что девушкам явно не по себе, и решил под видом чека передать Алли записку, в которой написал: «Если этот парень вам докучает, перекиньте хвост с одного плеча на другое, и я попрошу его убраться. Он меня самого пугает».

После того, как девушка подала бармену сигнал, он подошел к их столику и попросил незваного гостя уйти. «Ты же видишь, что ты им неинтересен, по-моему, тебе пора уходить», — сказал Гутьеррес и выгнал мужчину.

Впечатленная героическим поступком бармена американка разместила его фотографию со спасительным чеком в руках на своей странице в Twitter. «Не все герои носят плащи, некоторые предпочитают гавайские рубашки», — написала она. Пост быстро стал вирусным и собрал более 200 тысяч лайков.

Спустя несколько дней Гутьеррес рассказал, что изгнанный из бара мужчина вернулся, чтобы выпить пива, но он отказался его обслуживать.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме курьер поймал упавшую с 12-го этажа девочку и спас ей жизнь. Спаситель отметил, что не считает себя героем, а просто хочет делать добро.