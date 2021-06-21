Туристка пережила нападение медведя, пропала на сутки и вышла к людям

Пропавшая в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, США, туристка нашлась живой через сутки после того, как на нее напали медведи. Об этом сообщает CNN.

55-летняя Фина Кифер (Fina Kiefer) отправилась на туристическую тропу Пионер-Ридж в местности Кинк-Ривер. Во вторник, 15 июня, американка позвонила своему мужу и попросила о помощи. Кифер сказала, что на нее напали медведи, но она смогла использовать отпугивающий спрей.

Вскоре после этого звонка женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. На ее поиски отправились волонтеры и патрульные. Спасатели прочесывали местность с воздуха.

В среду, 16 июня, поиски приостановили из-за плохой погоды, однако одна из групп волонтеров заметила женщину выходящей из леса примерно в полутора километрах от туристической тропы.

Кифер госпитализировали для лечения полученных ею в результате нападения диких животных травм.

Протяженность тропы Пионер-Ридж — около 20 километров. Этот туристический маршрут считается сложным. Туристы могут встретить на тропе медведей и лосей.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате нападения агрессивного медведя на севере Японии. Затем медведь пробрался на территорию аэропорта, погулял по взлетно-посадочной полосе, а после перелез через ограду и покинул территорию.