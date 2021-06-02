Россиянин выжил в схватке с агрессивным медведем благодаря находчивости

Житель Сахалина встретился с агрессивным медведем и остался жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство лесного и охотничьего хозяйства региона.

Инцидент произошел рано утром в среду, 2 июня. Россиянин отправился к реке на юге острова, чтобы проверить рыболовные сети. Там он и встретил агрессивно настроенного медведя. Косолапый напал на сахалинца, и все могло кончиться печально, если бы не находчивость мужчины. В какой-то момент он притворился мертвым, и медведь потерял к нему интерес.

После случившегося мужчина самостоятельно обратился в медучреждение за помощью. Врачи диагностировали у него удовлетворительное состояние.

Факт нападения исследует Анивское лесничество, также организация планирует побеседовать с медиками и самим пострадавшим для выяснения обстоятельств произошедшего. «Агентством лесного и охотничьего хозяйства вопрос взят на особый контроль», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в США 17-летняя девушка подралась с медведем, защищая своих собак. Инцидент произошел на заднем дворе дома. Отправившись на разведку, американка наткнулась на огромную медведицу с двумя медвежатами, взгромоздившихся на забор. Чтобы защитить своих питомцев, девушка отважно подбежала к медведице и толкнула ее.