Девушка подралась с медведем из-за собак

В США 17-летняя девушка подралась с медведем, защищая своих собак. Как сообщает NYDailyNews, инцидент произошел в понедельник 31 мая.

Отмечается, что Хейли Моринико была вместе со своей семьей, когда услышала лай собак на заднем дворе. Отправившись на разведку, она наткнулась на огромную медведицу с двумя медвежатами, взгромоздившихся на забор.

Видео происшествия опубликовала двоюродная сестра Хейли в TikTok под веселую музыку. Ролик уже посмотрели свыше 63 миллионов раз. На записи видно, как хищник замахивается на крупную собаку, в то время как три более мелких лают и бегают по двору. Девушка подбегает к медведице и толкает ее, сваливая с забора. После этого Хейли берет на руки одну из собак и бежит в сторону дома. Медведица выглядывает из-за стены, но затем решает уйти с участка.

По данным издания, у девушки небольшая царапина, а также вывихнут палец. Ни одна собака в результате столкновения с хищником не пострадала.

Ранее в американском штате Вайоминг медведь погнался за бегуном. Инцидент произошел, когда Эван Мэтьюз (Evan Matthews) совершал пробежку в национальном парке Гранд-Титон. Мужчина решил не убегать, чтобы хищник не принял его за добычу. Вместо этого повернулся к хищнику лицом и стал медленно отступать к своему автомобилю, припаркованному в нескольких сотнях метров.