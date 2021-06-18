Агрессивный медведь напал на пожилую пару

Четыре человека получили травмы в результате нападения агрессивного медведя на севере Японии. Об этом пишет сообщает телеканал NHK.

Первыми пострадали два пожилых человека в столице префектуры Хоккайдо Саппоро. Травмы получили пожилая пара 70 и 80 лет, а также 40-летний мужчина. Их доставили в больницу, подробности их состояния не уточняются.

Следом зверь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных сил самообороны Японии. Он напал на одного из военнослужащего. Затем медведь пробрался на территорию аэропорта, погулял по взлетно-посадочной полосе, а после перелез через ограду и покинул территорию. Для проверки возможного ущерба от произошедшего администрация временно приостановила все вылеты.

В настоящий момент сотрудники полиции и спасательной службы пытаются поймать медведя.

За последний год власти Японии зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны. Это исторический рекорд для Японии. По мнению экспертов, медведи стали выходить к людям из-за неурожая желудей и диких каштанов — естественного рациона медведей в Японии.

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