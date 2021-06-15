Медведь напал на пастуха в полночь и растерзал его

Медведь растерзал пастуха на севере Индии, сообщает портал Daijiworld.

Вечером в воскресенье, 13 июня, 40-летний Мохаммад Рамзан Чопс (Mohammax Ramzan Chops) пас скот в лесу округа Баджэм союзной территории Джамму и Кашмир. Внезапно на мужчину напал медведь и нанес ему несовместимые с жизнью травмы.

Представители местных властей уточнили, что дикое животное напало на пастуха около полуночи.

Отмечается, что в последнее десятилетие количество инцидентов с животными в Кашмире увеличилось. По мнению экспертов, это связано с вторжением человека в естественную среду обитания животных: им не хватает еды и территории, что и провоцирует нападения на людей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в районе пасеки раненый медведь убил мужчину. Зверь смертельно ранил россиянина, после чего скрылся.