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В Берлине неизвестный открыл стрельбу по прохожим

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Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Неизвестный открыл огонь по прохожим в центре Берлина. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Стрельба произошла недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте​​​. Тяжелые травмы поучили, по меньшей мере, три человека, еще одна женщина в находится шоковом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным газеты, преступник сейчас находится в бегах, его разыскивает полиция. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.

17 июня неизвестный также открыл стрельбу в центре города Эспелькамп на западе Германии. По разным данным, погибли до двух человек.

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