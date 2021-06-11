Блогерша похвасталась беременностью и была убита через несколько часов

Блогерша из Бразилии Кэтлен Ромеу (Kathlen Romeu) была смертельно ранена во время перестрелки спустя несколько часов после того, как похвасталась беременностью в Instagram. Об этом сообщает The Sun.

24-летняя жительница Рио-де-Жанейро находилась возле своего бывшего дома, когда на улице началась перестрелка между полицейскими и протестующими. Одна из пуль попала в беременную Ромеу. Девушку доставили в местную больницу, однако врачи не успели ее спасти и констатировали смерть.

«Все произошло очень внезапно. Моя внучка упала, когда началась стрельба. Я пыталась защитить ее, потому что знала, что она беременна. Я увидела рану на ее руке и позвала на помощь. Я потеряла внучку и правнука в варварской перестрелке», — рассказала бабушка Ромеу, которая в момент перестрелки находилась вместе с убитой родственницей.

В полиции начали расследование инцидента, чтобы выяснить, на ком лежит ответственность за убийство Ромеу, которая была на третьем месяце беременности.

Всего за несколько часов до инцидента блогерша опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала свой выпирающий живот, а также написала о недомогании из-за ожидания ребенка. Впервые о своей беременности она сообщила подписчикам за несколько дней до гибели.