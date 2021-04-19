Популярная блогерша сымитировала свою смерть и умерла ровно через год

Популярная египетская блогерша Умм Зияд (Umm Ziyad), сымитировавшая свою смерть в апреле 2020 года, умерла ровно через год после розыгрыша. Об этом сообщает Gulf News.

О кончине блогерши рассказал ее брат Хамди (Hamdi). По словам родственника, Зияд умерла из-за нехватки кислорода, вызванной утечкой газа в проточном водонагревателе. За несколько дней до смерти девушка выпускала ролик, в котором рассказывала о плохом самочувствии.

Египтянка вела на YouTube канал «Дневник Умм Зияд», на который подписаны почти 700 тысяч человек. 9 апреля 2020 года она опубликовала видео, в котором притворилась умирающей на глазах мужа и детей, чтобы увидеть их реакцию. Однако ее реальная смерть наступила в тот же день спустя год.

В середине апреля стало известно о смерти другого популярного блогера — американца Адама Перкинса (Adam Perkins), который прославился в сервисе для создания коротких видеороликов Vine. Мужчине было 24 года, причину его кончины родственники не озвучили.