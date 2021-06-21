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Чернокожему Джорджу Флойду поставили памятник из фанеры

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Фото: Jeenah Moon / Reuters

Чернокожему американцу Джорджу Флойду, погибшему во время ареста в прошлом году, поставили памятник в Нью-Йорке. Статую, сделанную из толстых листов светлой фанеры, открывали с участием членов семьи Флойда, передает USA Today.

Памятник в виде головы мужчины, сделанный послойно из листов древесного материала, простоит две недели на перекрестке в Бруклине, а затем ее переместят на Манхэттен.

«Мой брат был жертвой, и вам всем стоит продолжать привлекать к этому внимание, пусть имя моего старшего брата продолжает звенеть в ушах у всех», — сказал, открывая статую, брат погибшего Терренс Флойд.

В тот же день в Нью-Джерси открыли другой памятник Джорджу Флойду: бронзовую статую весом более 300 килограммов.

Появление обеих статуй приурочили к празднику 19 июня («Juneteenth»), посвященному освобождению от рабства. Несколькими днями ранее стало известно, что эту дату, которую отмечают в большинстве штатов, сделали официальным федеральным праздником.

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