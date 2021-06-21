Поход футболистов сборной Чили в парикмахерскую привел к скандалу

Поход нескольких футболистов сборной Чили в парикмахерскую привел к скандалу. Об этом пресс-секретарь Чилийской футбольной ассоциации (ANFP) Джанфранко Даццарола рассказал радиостанции Bio Bio, расшифровку записи которой приводит РИА Новости.

Даццарола рассказал, что семерых футболистов команды — Артуро Видаля, Гари Меделя, Пабло Арангиса, Эдуардо Варгаса, Жана Менесеса, Пабло Гальдамеса и Гильермо Марипана обвинили в том, что вместо салона футболисты посещали проституток. Пресс-секретарь опроверг эту информацию, отметив, что за поход к парикмахеру игроки выплатят штраф в размере 30 тысяч долларов, так как они нарушили антикоронавирусные правила.

При этом издание DEPO отмечает, что 19 и 20 июня сборная Чили не тренировалась из-за инцидента. Кроме того, в результате случившегося может быть уволен главный тренер Мартин Ласарте.

Сборная Чили в данный момент участвует в Кубке Америки. Команда сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и одержала победу над Боливией (1:0). 22 июня чилийцам предстоит матч против сборной Уругвая.

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