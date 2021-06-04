Сборная Бразилии по футболу отказалась участвовать в Кубке Америки

Сборная Бразилии по футболу отказалась от участия в Кубке Америки-2021. Об этом сообщает AS.

Бразильские футболисты дали понять, что не собираются участвовать в турнире. Они общаются с представителями других команд с целью организации бойкота Кубка Америки.

По информации издания, игроки команды приняли такое решение после того как узнали, что турнир пройдет в Бразилии. Изначально его должны были принять Колумбия и Аргентина, но его было решено перенести из-за политической ситуации в Колумбии и неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

При этом ситуация с коронавирусом в Бразилии также сложная. За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 83391 заболевший и 1682 умерших. Всего с начала пандемии заразилось более 16,8 миллиона человек.

Кубок Америки — турнир, в котором участвуют сборные стран Южной Америки, который проводится с 1910 года. Действующим чемпионом является команда Бразилии.