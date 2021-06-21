Захарова озадачилась климатической доктриной после взрыва США бомбы в Атлантике

Взрыв бомбы под водой в Атлантическом океане может не соответствовать климатической доктрине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, о чем она написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила о прошедшем в Атлантическом океане испытании воздействия мощной бомбы на авианосец, что вызвало землетрясение в 3,9 балла, озадачившись вопросом: «Как это вписывается в американскую климатическую доктрину?».

Представитель МИД России также напомнила о недавних словах президента США Джо Байдена, в которых он призвал «обеспечить себе более устойчивое будущее» и напомнил, что в текущем десятилетии «мы должны принять решения, чтобы избежать худших последствий в климатическом кризисе». «Ударим автопробегом по бездорожью?» — задалась вопросом она, сопоставив заявления Байдена и испытания в Атлантике.

Испытания бомбы весом более 18 тонн прошли в 160 километрах от побережья Флориды. Ее взорвали под водой. На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец. Испытания должны были показать, какой эффект взрыв такой силы окажет на находящиеся рядом корабли. В момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение силой 3,9 балла.