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Движение по Транскаму закрыли из-за схода селя

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Транскавказская автомагистраль (Транскам), единственная автомобильная дорога между Россией и Южной Осетией протяженностью 164 километра, закрыта для движения транспорта из-за схода селя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС региона.

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ограничение начало действовать вечером 20 июня и продолжится до особого распоряжения.

В МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении до улучшения погоды и соблюдать меры безопасности. Районные службы находятся в режиме готовности к ЧС.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. Также в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе произошел сход грязевого селя. 43 человека пострадали, при этом шестеро человек госпитализированы.

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