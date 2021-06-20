Затопленный после ливней Красноярск попал на видео

В Красноярске из-за мощного ливня затопило улицы. Кадры стихии попали на видео, их публикует «ТВК Красноярск».

На размещенном в сети ролике видны затопленные дороги и тротуары. Также можно заметить, как водители пытаются преодолеть бурные потоки воды. По словам очевидцев, на некоторых перекрестках уже не работают светофоры, а на один из участков проезжей части сошел оползень. На месте происшествия работают коммунальные службы и сотрудники ДПС, движение по опасному участку временно ограничено.

Отмечается, что в некоторых районах Красноярска уровень воды настолько высок, что скрывает колеса автомобилей. Кроме того, местные жители сообщили о потопе в театре оперы и балета — там поток воды хлынул с крыши прямо на сцену. Похожая ситуация произошла в кинотеатре «Луч», где затопило несколько этажей.

Ранее в июне в Ялте после ливней вышла из берегов река Водопадная и затопила часть города. За шесть часов выпала месячная норма осадков — с полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра. Власти ввели режим ЧС и ограничили въезд в город.