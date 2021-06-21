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Мужчина воспользовался бритвой соседа и чуть не лишился лица

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Кадр: @holterman

Американец из штата Калифорния перепутал свою бритву и бритвой соседа и чуть не лишился лица. Об этом сообщает New York Post.

Неприятность случилась с 24-летним Ником Холтерманом (Nick Holterman), когда он решил избавиться от надоевшей щетины и по ошибке воспользовался бритвенным станком соседа по квартире.

Сначала у мужчины слегка покраснела кожа, но он решил, что это обычное раздражение после бритья. Однако через несколько дней на подбородке и щеках Холтермана появились глубокие гнойники и язвы. Спустя еще пару дней к поражению кожи добавилась сильная инфекция верхних дыхательных путей.

Врач, к которому обратился Холтерман, выявил у него стрептодермию — заболевание, вызываемое бактериями-паразитами стрептококками. Обычно оно не представляет серьезной опасности для здоровья, но без должного лечения может вызвать болезнь почек и другие тяжелые последствия.

Холтерману прописали ко-тримоксазол, который быстро справился с бактериями. Несмотря на эффективность препарата, во время лечения мужчина испытывал сильные приступы тошноты.

Соседа, у которого никаких признаков заболевания не проявилось, Холтерман не винит. «Не помню, была ли бритва грязной, но в любом случае, я думаю, что у нас просто разная микрофлора кожи», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в американском городе Хьюстон шестилетний ребенок скончался от редкой амебы, поедающей мозг, после игр рядом с водой из городского водопровода. Позже амебу обнаружили в пресной воде в окрестностях города.

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