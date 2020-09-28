Ребенок поиграл рядом с водой и умер от поедающей мозг амебы

В американском городе Хьюстон, штат Техас, шестилетний ребенок скончался от редкой амебы, поедающей мозг, после игр рядом водой из городского водопровода. Об этом пишет Mirror.

Джозайя Макинтайр (Josiah McIntyre) играл недалеко от разбрызгивателя для полива газона в доме его семьи в пригороде Хьюстона. После этого врачи обнаружили в его организме бактерию, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), который вызывается микроскопической амебой Naegleria fowleri. Ребенок умер в больнице 8 сентября после борьбы с инфекцией мозга.

После смерти мальчика бактерию обнаружили в теплой пресной воде, в том числе в реках и озерах недалеко от Хьюстона. Местные власти попросили жителей не пить городскую водопроводную воду и не использовать ее для чего-либо, кроме смыва туалетов.

Как отмечает издание, инфекция возникает при попадании зараженной воды через нос. Так амеба попадает в мозг и вызывает ПАМ, который обычно приводит к летальному исходу. Заболевание обычно возникает, когда люди плавают в загрязненной пресной воде, но в очень редких случаях это может произойти в недостаточно хлорированном бассейне или в подогретой и загрязненной водопроводной воде.

В августе из мозга китайца достали живого червя длиной почти в 13 сантиметров. Паразит жил в голове мужчины 17 лет. 23-летний молодой человек рассказал, что с шести лет страдал онемением конечностей. За медицинской помощью он обратился лишь тогда, когда окончательно утратил чувствительность в правой верхней части туловища. Китаец также рассказал, что в детстве родители всегда игнорировали его жалобы на здоровье. Поэтому он никогда не обращался к врачам, считая свое недомогание проявлением генетической болезни.