Мужчина заразился поедающей мозг амебой и оказался парализован

Житель американского штата Мэриленд Райан Перри заразился поедающей мозг амебой Naegleria fowleri, когда упал в воду с гидроцикла в Саскуэханне. Заражение привело к временному параличу, пишет Daily Mail.

Паразиты попали в его организм вместе с водой через нос. Спустя несколько дней у Перри началась сильная головная боль, рвота, галлюцинации, дрожь и слабость в нижних конечностях. В начале мая его госпитализировали, в течение трех месяцев он находился в больнице, после чего был переведен в реабилитационное учреждение.

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После лечения Перри рассказал, что не почувствовал, как паразит попал в его организм, однако появившаяся в результате боль, по его словам, была мучительной. Теперь он заново учится ходить. Врачи считают, что в скором времени он полностью поправится.

В сентябре из-за Naegleria fowleri умерла жительница американского штата Техас. Десятилетняя Лили Авант подхватила амебу, когда купалась в реке. Вскоре она пожаловалась на головную боль и температуру. С каждым днем состояние девочки стремительно ухудшалось. На третий день ее экстренно госпитализировали, однако спасти девочку не удалось.

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