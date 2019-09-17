Девочка поплавала в реке и умерла

Юная жительница американского штата Техас искупалась в реке Бразос, подхватила смертельно опасного паразита и умерла. Об этом сообщает издание Daily Mail.

8 сентября 10-летняя Лили Авант (Lily Avant) вернулась после купания домой и пожаловалась на головную боль и температуру. С каждым днем состояние девочки стремительно ухудшалось. На третий день ее экстренно отвезли в больницу: ребенок был в сознании, но не разговаривал.

Материалы по теме «Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки

Доктора осмотрели больную и обнаружили у нее заражение амебой Naegleria Fowleri, обитающей в пресных водоемах. Авант ввели в искусственную кому. «Эта река находится прямо возле дома Лили. Она каждый день там плещется. В тот день, когда она подхватила паразита, там плавало около 40 человек», — рассказала ее родственница Венди Скотт (Wendy Scott).

В субботу, 14 сентября, Скотт подчеркнула, что врачи сделали все, что было в их силах.

Как сообщает издание New York Post, девочка умерла в понедельник, 16 сентября.

С 1962 года в США зарегистрировано 145 известных случаев смерти от амебы Naegleria Fowleri.

В июле сообщалось, что американец Эдди Грей заразился редким паразитом в популярном аквапарке в Северной Каролине, США, и умер. Смерть наступила из-за амебы Naegleria Fowleri. Она попала в тело мужчины из воды через нос, а затем проникла в мозг и ела его.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!