Семья лишилась семи миллионов рублей из-за забывчивости

Семья из американского города Де-Мойн, штат Айова, лишилась крупного выигрыша в лотерею из-за того, что слишком поздно проверила лотерейный билет. Об этом сообщает издание Local 4.

26 ноября 2019 года Клара Хэнэуэлт (Clara Hanawalt) купила лотерейный билет и забыла о нем. В феврале 2021 года ее муж Брэдли Хэнэуэлт (Bradly Hanawalt) нашел его в автомобиле жены и решил проверить. Оказалось, что семья выиграла 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей).

8 февраля Хэнэуэлты обратились за получением денежного приза, однако оказалось, что срок получения выигрыша истек 30 ноября 2020 года.

«Не так обидно, что у меня и до этого не было таких денег, как то, что у меня могли бы быть такие деньги. У меня шесть дочерей, и было бы здорово помочь им с оплатой счетов и решением других проблем», — сказал Брэдли.

Клара просила организаторов лотереи сделать для нее исключение, так как в ноябре она болела COVID-19, но те не пошли ей навстречу.

«Мы сочувствуем этим ребятам. Но закон штата Айова и наши правила четко разъясняют, что по истечении срока выигрыш не может быть получен», — сказала представитель лотереи Мэри Нюбауэр.

Хэнэуэлт рассказал о вере жены в то, что им все же снова повезет. Она продолжает покупать лотерейные билеты каждую неделю.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии едва не лишилась крупного выигрыша, потому что спросонок приняла позвонивших ей организаторов лотереи за мошенников и бросила трубку. После звонка женщина самостоятельно проверила свой лотерейный билет и обнаружила, что действительно сорвала джекпот.