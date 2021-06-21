Астронавты на МКС пожаловались на мигрень и вызвали споры между учеными

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на головную боль. Причины ее возникновения вызвали споры между учеными из России и США, сообщает РИА Новости.

Американцы уверены, что на возникновение мигрени повлияло повышенное содержание углекислого газа (СО2) в атмосфере станции. Их российские коллеги с этим не согласны. Из доклада, опубликованного на сайте подмосковного Центра подготовки космонавтов следует, что астронавты страдают головной болью из-за влияния невесомости. По словам ученых, при этом состоянии происходит прилив крови к голове. Также первопричиной может быть то, что во сне астронавты вдыхают выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекислого газа.

«Нет оснований считать, что физиология дыхания в космических условиях в отношении углекислого газа значительно отличается от земных. Косвенные признаки самочувствия человека, в частности, головная боль, причин которой до 200, не могут дать однозначных сведений о влиянии содержания СО2 на здоровье экипажей», — отметили российские специалисты.

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В докладе говорится, что в 2008 году из-за жалоб некоторых астронавтов на головную боль американская сторона выдвинула требования по снижению уровня СО2. С тех пор лимит содержания углекислого газа в атмосфере МКС последовательно снижался. В настоящее время он поддерживается на уровне менее трех миллиметров ртутного столба, однако «жалобы ряда астронавтов на головную боль продолжаются».

В 2014 году специалисты НАСА опубликовали статью про связь между уровнями СО2 в атмосфере МКС и мигренью у астронавтов. Исследование показало, что жалобы на головную боль поступали в двух случаях: один раз, когда сотрудники станции работали в ограниченном пространстве с недостаточным количеством воздуха, другой — когда экипаж собрался в одном месте.

Также американские ученые заявили, что когда на космической станции была отключена американская система удаления углекислого газа CDRA и работала только российская система «Воздух», содержание CO2 повышалось до 6,2 миллиметра ртутного столба. По словам исследователей, в это время «один из членов экипажа сообщил об усталости, назвав ее нетипичной по сравнению с утомлением в течение обычного рабочего дня». На этом основании специалисты НАСА посчитали возможной связь между концентрацией CO2 и ухудшением сна, раздражительностью и утомляемостью.

Российские же ученые в своем докладе подчеркнули, что в течение более чем 30 лет российские и иностранные космонавты, которые летали на орбитальных станциях «Салют», «Мир» и МКС, не жаловались на мигрень. Хотя среднее содержание углекислого газа в атмосфере станций составляло около шести миллиметров ртутного столба.