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Густые волосы во всему телу новорожденного прославили его в сети

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Фото: страница Shannon Ayres в Facebook

Жительница Ирландии показала своего недоношенного ребенка и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, Шеннон Айрес (Shannon Ayres) родила ныне трехмесячного Джексона-Джеймса (Jaxon-James) на восемь недель раньше положенного срока. Вскоре после рождения мальчику диагностировали редкое врожденное заболевание — гиперинсулинизм (клинический синдром, характеризующийся повышением уровня инсулина и снижением сахара в крови, который поражает примерно одного из 50 тысяч новорожденных).

Чтобы поддерживать уровень сахара в крови, Джексон-Джеймс должен регулярно питаться и принимать препарат «Диазоксид». Побочным эффектом этого лекарства является активный рост волос на голове и теле. На данный момент густыми волосами покрыты голова, руки и ноги ребенка.

Айрес начала публиковать фото своего сына в социальных сетях. «Я чувствую себя так же, как и любой другой родитель, у которого только что родился ребенок и он хочет показать его всему миру. Я действительно не ожидала, что мой контент станет вирусным. Все дело в его волосах, люди были сильно удивлены, увидев такое количество волос у новорожденного», — сказала женщина.

Героиня материала добавила, что многие юзеры обвиняют ее в том, что она использует на снимках с ребенком специальный фильтр, который добавляет ему волосы. «Честно говоря, это просто смешно. К счастью, большая часть людей пишут хорошие комментарии в адрес меня и моего сына», — добавила женщина.

Ранее в июне британцев удивило сходство русского ребенка с политиком из-за аномальных волос. Родители героя материала, 35-летняя Татьяна и 43-летний Руслан Доронины, проживают в английском городе Суррей. Они признались, что во время беременности Татьяны ожидали появления на свет темноволосого сына, поскольку сами являются брюнетами. Однако 1 марта в семье родился ребенок с копной белесых волос. Медики в больнице удивились его сходству с премьер-министром Борисом Джонсоном.

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