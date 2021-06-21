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Голый мужчина ворвался в чужой дом и затоптал попугаев

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Кадр: видео foxla.com

Голый мужчина ворвался в чужой дом в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и затоптал двух домашних попугаев. Об этом пишет Fox News.

Неизвестный пробрался в дом через гараж. Пострадавший по имени Мэт Сабз (Mat Sabz) заявил, что жена увидела, как кто-то пробрался в дом, через камеру наблюдения. Тогда Сабз попытался самостоятельно выгнать преступника, однако последний стал сопротивляться: он утверждал, что пришел в свой собственный дом.

Тогда хозяин покинул помещение и позвонил в полицию. Утверждается, что примерно в то же время преступник примерял чужую одежду и плавал в бассейне. Кроме того, он убил двух питомцев семьи — попугаев.

Преступника задержали, его обвиняют в незаконном вторжении и жестокости в отношении животных.

В конце мая голый мужчина набросился на нескольких человек на улицах Тель-Авива, в том числе на известного израильского композитора Коби Ошрата и его жену. Преступник также избил их собаку.

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