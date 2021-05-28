Голый мужчина набросился на людей на улице

Голый мужчина набросился на нескольких человек на улицах Тель-Авива, в том числе на известного израильского композитора Коби Ошрата и его жену. Об этом сообщает местное издание Israel Hayom.

Злоумышленник напал на пару после того, как они предложили ему свою помощь. «Он толкнул мою жену, пнул ее ногой, ударил ее кулаком, а затем швырнул ее на землю», — рассказал изданию Ошрат. Он добавил, что мужчина также избил их собаку и попытался ударить его самого. Отмечается, что двое человек помогли композитору удержать и успокоить нарушителя.

Жена Ошрата после нападения была госпитализирована, ей наложили несколько швов. Полиция задержала мужчину. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют состояние его психического здоровья и выясняют причины инцидента.

26 января сообщалось, что украинец, работавший в Польше на заводе, уволился, пришел к зданию завода абсолютно голым и показал неприличный жест в знак протеста. Отмечается, что таким образом он попрощался с нелюбимой работой.