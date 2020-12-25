Голых мужчин заметили в окне здания правительства российского региона

Голых мужчин заметили в окне здания правительства Удмуртии. Снимки появились в Telegram-канале «Ижевск OnLine | Ижевск Онлайн».

На опубликованных кадрах видно, что неизвестные мужчины переодеваются при включенном свете и с поднятыми шторами в одном из правительственных кабинетов. Местные жители предположили в комментариях, что так проходит «кастинг» на должность.

Вместе с тем в правительстве региона объяснили, что на фотографиях — рабочие, которые просто переодевались. «Сразу говорю, никакой "клубнички" там нет. (…) Это рабочие, которые переодевались в рабочую форму. Они трудятся в здании и работают в темное время суток, когда сотрудники уходят домой, чтобы друг другу не мешать», — заявила пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик в разговоре с «360».

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