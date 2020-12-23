Российскую чиновницу решили уволить после слов «как родили, так и обеспечивайте»

Чиновницу из Удмуртии Светлану Пескишеву решили уволить после слов «как родили, так и обеспечивайте». Сообщение пресс-службы главы и правительства республики публикует «Интерфакс».

В пресс-службе указали, что такое общение с местными жителями недопустимо. Министерство социальной политики Удмуртии извинилось за действия чиновницы и пообещало провести внутреннюю работу со служащими подведомственных организаций по взаимодействию с гражданами.

Так власти отреагировали на слова Пескишевой в ответ на один из вопросов о подарках детям из малоимущих семей. «Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте», — говорилось в ее ответе, который возмутил россиян. Сама она заявила, что не писала таких слов и что они появились в результате взлома ее аккаунта недоброжелателем, который «хает всех чиновников».

В правительстве Удмуртии уточнили, что обеспечивают новогодними подарками детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, тех, кто находится под опекой и кто из приемных семей в возрасте от 3 до 13 лет включительно.