В «Роскосмосе» доверились Илону Маску по вопросу внеземных цивилизаций

Глава «Роскосмоса» Борисов выразил доверие Маску в вопросе внеземных цивилизаций

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что американскому бизнесмену Илону Маску надо доверять, когда он говорит о возможности нахождения на Марсе следов внеземных цивилизаций. Об этом сообщает ТАСС.

«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — высказался глава российской госкорпорации.

Ранее американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск сообщил, что человечеству необходимо продержаться миллион лет до того, как галактика будет колонизирована. Он предположил, что люди жили бы в каждой части галактики.

Маск также заявил, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. Согласно его подсчетам, для колонизации планеты потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.