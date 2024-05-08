Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:51, 8 мая 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» доверились Илону Маску по вопросу внеземных цивилизаций

Глава «Роскосмоса» Борисов выразил доверие Маску в вопросе внеземных цивилизаций

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что американскому бизнесмену Илону Маску надо доверять, когда он говорит о возможности нахождения на Марсе следов внеземных цивилизаций. Об этом сообщает ТАСС.

«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — высказался глава российской госкорпорации.

Ранее американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск сообщил, что человечеству необходимо продержаться миллион лет до того, как галактика будет колонизирована. Он предположил, что люди жили бы в каждой части галактики.

Маск также заявил, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. Согласно его подсчетам, для колонизации планеты потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске. Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS

      В «Роскосмосе» доверились Илону Маску по вопросу внеземных цивилизаций

      В США допустили приостановку поставок оружия Израилю при одном условии

      Израиль заявил о перехвате подозрительной воздушной цели

      В Дагестане учительница избила школьницу указкой и уволилась

      Симоньян назвала Россию опасной для Запада дамой

      На Западе битву за Часов Яр назвали заранее проигранной для ВСУ

      Учительница актерского мастерства занялась сексом со школьником в актовом зале

      Рогов раскрыл детали удара ВСУ по Луганску

      50-летняя Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше